Eunice Miguel da Silva, uma das vítimas do acidente entre um ônibus, que levava candidatos do concurso público do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT-18), e uma carreta na BR-040, segue internada na UTI e sob observação médica. A idosa de 70 anos é responsável por organizar viagens específicas para realização de concursos já há mais de 20 anos.

A equipe médica diz que a paciente apresentou diversas fraturas e uma alteração nos rins. Apesar da cautela médica dispensada à Eunice devido a sua idade mais avançada, ela está acordada, sem febre e conversando bem, informou à reportagem a filha dela, Lisa Miguel.

Na noite do último sábado (11), uma batida entre o ônibus, que levava 18 passageiros e dois motoristas rumo à Goiânia, e uma carreta, que carregava milho rumo ao ES, causou a morte de dois homens. Clewton Laércio Souza, de 42 anos, e Amarildo Nunes Lopes, de 50 anos, morreram no local do acidente, próximo ao quilômetro 98, no município de Lagoa Grande (MG).

Após a batida, duas mulheres ficaram com ferimentos mais graves e foram encaminhadas para o hospital municipal de Paracatu, entre elas Eunice. A outra paciente foi transferida para um hospital de Montes Claros na manhã deste domingo (12), e a equipe do POPULAR não conseguiu confirmar seu estado de saúde até o momento.

Em entrevista concedida ao POPULAR, a filha de Eunice, Lisa Miguel, conta que sua mãe acompanha os concurseiros há duas décadas. “Ela ama o que faz, e tem os concurseiros como filhos”, compartilhou Lisa.

Repercussão

O acidente do último sábado puxou reação de diversos órgãos. O Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG) publicou nota de pesar pela morte de Amarildo Nunes Lopes, que era servidor da reitoria do instituto. Foram suspensas as atividades da reitoria do IFNMG na próxima segunda-feira (13) em razão de luto. O Sindicato dos Servidores do Plano Especial de Cargos da Polícia Federal lamentou a morte de Clewton Laercio Souza Oliveira, que era agente administrativo na organização.

O Tribunal Regional do Trabalho em Goiás, instituição para qual os passageiros do ônibus iam prestar concurso, também postou nota em solidariedade às vítimas e familiares envolvidos no acidente.

