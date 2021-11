Durante uma aula prática, uma idosa de 71 anos, que não teve o nome divulgado, começou a passar mal e sofreu um infarto dentro do carro em que praticava, no pátio do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran). O caso ocorreu na tarde desta quinta-feira (4), em Goiânia.

A responsável por ministrar as aulas informou que a senhora iniciou o processo de obtenção da carteira escondida da família. A instrutora também disse que pediu socorro imediatamente para as pessoas do local para reanimar a idosa enquanto o Corpo de Bombeiros Militar era acionado.

Em nota, o Detran-GO afirma que os bombeiros foram até o pátio da escola para prestar ajuda, mas a senhora não resistiu e morreu no local. O órgão diz lamentar profundamente o ocorrido.

Confira a nota do Detran na íntegra:

NOTA - DETRAN-GO

Em resposta às solicitações feitas pelos veículos de imprensa, o Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) informa o que segue:

- A candidata à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação M.L.M realizava aula prática com a sua instrutora na pista de prova da autarquia quando passou mal.

- O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado imediatamente e, após os procedimentos, ela não resistiu e morreu no local.

- O Detran-GO lamenta profundamente o ocorrido.

Departamento Estadual de Trânsito de Goiás - Governo de Goiás