Cidades Idoso é amarrado e preso suspeito de invadir casa e ferir neta de 1 ano Ex-nora do idoso conta que teve que entrar em luta corporal com ele para proteger a filha de 1 ano e 2 meses. "Sentei ela na cama e esperei ele entrar. Era eu por ela", lembra.

Uma gerente comercial de 33 anos e sua filha, de 1 ano e 2 meses, viveram momentos de terror no último dia 4, quinta-feira, em Luziânia. O ex-sogro de 62 anos teria invadido a casa delas e ameaçado matar a menina. Nathalia Viana, que mora com a esposa e os filhos, narra que o suspeito estaria inconformado pelo fato de sua mulher, sogra dela, tê-lo deixado e ido morar c...