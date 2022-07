Cidades Idoso é atacado por pitbull em Anápolis Vítima sofreu ferimentos no braço e no peito

Um homem, de 69 anos, foi atacado por um pitbull no bairro Vila União, em Anápolis, nesta quinta-feira (14). Ele precisou de atendimento médico. O Corpo de Bombeiros socorreu o idoso e o levou para o Hospital Municipal Alfredo Abrahão. A vítima sofreu ferimentos no peito e no braço. O idoso relatou que se aproximou do animal para fazer carinho, mas que acabou ...