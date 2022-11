O garimpeiro Rui Marques Ribeiro, de 64 anos, acusado de matar a companheira Sirene Fernandes Borges, com golpes de facas, foi condenado a 18 anos de prisão, em regime fechado. O crime aconteceu no dia 06 de junho de 2021, por volta das 15h, em Catalão.

A decisão foi do júri popular realizado na manhã desta quarta-feira (22), no Fórum de Catalão, sob a presidência do juiz Luiz Antônio Afonso Júnior, da 2ª Vara Criminal.

Segundo o Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO), o idoso matou a companheira por ela ter negado a visita de parentes dele que estavam infectados pela Covid-19.

Na sentença, Rui Marques foi condenado por homicídio qualificado, recurso que dificultou a defesa da vítima e por razões da condição de sexo feminino.

De acordo com o documento, a Sirene e Rui conviviam em união estável há aproximadamente 14 anos. A investigação mostrou que o casal tinha histórico de brigas.

Dia do crime

O TJ-GO informou, que no dia do crime, Rui e a mulher estavam em casa. O homem então disse à companheira que seus parentes gostariam de visitá-los. No entanto, Sirene negou recebê-los porque alguns deles estavam infectados pela Covid-19.

Contrariado, o garimpeiro foi até a cozinha, pegou uma faca, aproximou-se da vítima, que estava sentada no sofá da sala da residência, e deu golpes de faca na região da face, no antebraço direito e ombro esquerdo.

O laudo cadavérico mostrou que a vítima morte por causa de um choque hemorrágico, causado pelas lesões.

