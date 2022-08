Cidades Idoso é encontrado após sair para trabalhar e desaparecer na zona rural de Rio Verde; vídeo Homem foi encontrado com sinais de desidratação e desorientação

Um idoso de 62 anos foi encontrado na tarde desta terça-feira (30) após passar quase três dias desaparecido na zona rural de Rio Verde. Antônio da Conceição havia saído para trabalhar em uma fazenda da região no fim de semana, mas depois disso, não foi mais visto. Ele foi encontrado com sinais de desidratação e desorientação. Um vídeo mostra o alívio e emoção do filho d...