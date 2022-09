Atualizada às 14h22

Um idoso foi feito refém na manhã deste domingo (11), após perceber que um homem havia invadido a sua casa e tentava roubar um cofre. O crime aconteceu na Rua 612, no Setor Aeroviário, em Goiânia, e o morador da residência acionou a Polícia Militar. O suspeito é Wanderson Carvalho de Oliveira, de 37 anos, que fez o homem refém e pediu um colete à prova de balas e a presença da imprensa para que pudesse se entregar. Ele se entregou e já deixou o local. Não há informações ainda sobre a vítima.

Vídeos para advogada

Em um vídeo enviado a uma advogada, o suspeito afirma que se a polícia invadir o local ele vai matar o morador da residência. “Você tá querendo me matar na crocodilagem. Eu não vou matar o cara, quem vai matar o cara é vocês. Se vocês imbicarem aqui, o cara vai morrer. Vocês vão matar eu, minha mãe vai chorar e a família do cara também. É isso aí, mano, se quiserem negociar, tô com 20 balas no bolso, tô daquele jeito”.

Nos vídeos, o suspeito pede para que a vítima peça um colete e diz que pode “apodrecer na cadeia”, mas que não quer ser morto pela polícia. “Eu só quero um colete para me entregar, um advogado e a imprensa. Eu não quero maldade não, mas na mão da polícia eu não vou morrer não”. O idoso, que está sob a mira de uma arma, na cabeça, pede que um colete seja enviado: “Manda um colete pra ele, para acabar com essa agonia”. Wanderson, por sua vez, completa: “O bagulho é doido, eu não quero oprimir ninguém não, quero só ir embora”.

A advogada Heloísa Peixoto explica que o representou em outro caso e que por isso ele teria feito o contato, mas que no momento, não advoga para Wanderson. O suspeito tem antecedentes criminais por roubo, furto e lesão corporal. Atualmente estava no regime semiaberto.

Colete entregue

Em um último vídeo enviado para a advogada por volta de 13h35, Wanderson já com um colete, diz que a polícia entregou um colete e disse que vai se entregar. “Polícia trouxe um colete agorinha, vou me entregar. Eles são covardes, matam mesmo, o estado apoia eles (PM) a executar os irmãozinhos. Eu vou me entregar. Estão colaborando e eu vou colaborar também. Só quero que divulguem esses vídeos. Não estou aqui porque eu quero não. Esse velho é um desgraçado. Ao invés de abrir o cofre e entregar o dinheiro, não quis e e por isso está passando por isso. Mas se eles ‘embrecarem’ aqui, vai morrer nós dois”, finaliza.