Um idoso de 66 anos foi preso suspeito de abusar sexualmente da neta da irmã dele dentro de um supermercado localizado no centro de Goiatuba, no sul de Goiás. Segundo a Polícia Militar, clientes que estavam no estabelecimento viram o homem passar a mão nos seios da menina de 12 anos.

A prisão aconteceu na manhã da última terça-feira (31). O g1 não conseguiu localizar a defesa do suspeito até a última atualização desta reportagem.

Um funcionário do mercado, que não quis ser identificado, confirmou ao g1 que pessoas viram os toques, denunciaram e seguiram o idoso para que ele não se escondesse.

Segundo a PM, ao chegarem ao local encontraram o idoso com ferimentos na cabeça e no rosto por causa dos clientes e funcionários que o seguraram para evitar a fuga.

A Polícia Militar informou que o idoso estava alterado, negou os abusos e apresentava sinais de embriaguez, sendo necessário uso de algemas para conter o suspeito.

Abusos

A menina contou aos policiais que não houve penetração ou violência física, mas que os toques aconteciam há cerca de um ano. Segundo relato da adolescente, o tio-avô oferecia doces como recompensa.

O Conselho Tutelar foi chamado e a menina foi encaminhada ao Hospital Municipal de Goiatuba para exames. Conforme o laudo médico, ela não apresentava lesões corporais.

O idoso foi levado para a delegacia da cidade. Para preservar a identidade da vítima, o delegado do caso disse ao g1 que não vai dar detalhes sobre a investigação.

Até a última atualização desta reportagem, o g1 não conseguiu checar junto ao Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) se o suspeito continua preso.

Leia também:

Adolescente é suspeito de esfaquear homem para defender a mãe, em Goiânia

Português de 72 anos é preso no Setor Marista suspeito de distribuir drogas para traficantes