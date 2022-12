Cidades Idoso é preso suspeito de estuprar dois adolescentes, em Goiânia Segundo informou a Polícia Militar, uma das vítimas teria feito um vídeo do abuso sexual

Um idoso de 64 anos foi preso no Bairro Vila Alpes, em Goiânia, suspeito de estupro de vulnerável, após denúncia de que ele estaria aliciando crianças em um condomínio da região. Segundo informou a Polícia Militar (PM), uma das vítimas teria feito um vídeo do abuso sexual. Com base nas imagens, a PM localizou o suspeito, que confessou ter praticado sexo com as vít...