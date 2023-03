Um idoso de 61 anos foi preso nesta sexta-feira (3) suspeito de abusar sexualmente de uma criança de 4 anos em Morrinhos, no sul de Goiás. Segundo a Polícia Civil, a mãe da vítima foi à delegacia e contou que sua filha teria lhe contado o que aconteceu.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Fernando Gontijo, as investigações iniciaram no mês de fevereiro deste ano após a mãe da vítima comparecer na delegacia. De acordo com a PC, ela contou que sua filha teria lhe contado que o suspeito, que mora próximo a sua residência, atraiu a criança para dentro da casa dele.

“Os atos libidinosos teriam acontecido no interior do cômodo da cozinha, onde o suspeito teria colocado a criança sobre a mesa”, contou à polícia.

O nome do suspeito não foi divulgado, por isso o POPULAR não conseguiu localizar o contato da defesa dele até a última atualização desta reportagem.

A policia ainda informou que o investigado já teria sido condenado anteriormente pela prática do delito de estupro de vulnerável.

“Todos os demais dados qualificativos dos envolvidos serão mantidos em sigilo, de maneira a resguardar totalmente a identidade da vítima”, informou a PC.