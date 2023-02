Um homem de 74 anos foi preso na última quarta-feira (4) suspeito de estuprar a neta da esposa dele, em Uirapuru, no noroeste do estado. De acordo com a Polícia Civil (PC), o suspeito é casado com a avó da adolescente há mais de 40 anos e, desde 2013, a menor, hoje com 15 anos, e a irmã dela, moravam com o casal.

Ao POPULAR, Douglas Costa, delegado titular da Delegacia de Crixás que está à frente do caso, detalhou que a adolescente considerava o suspeito como avô e contou sobre os abusos para uma amiga, que procurou o Conselho Tutelar para buscar ajuda.

Na sequência, segundo a PC, as profissionais do Conselho Tutelar foram até a escola em que a menina estuda, e no local, a menor disse que ela e a irmã, que também é adolescente, foram abandonadas pela genitora quando ainda eram crianças, motivo pelo qual as irmãs foram morar com a avó paterna.

Investigação

De acordo com o delegado, as investigações ainda estão em andamento e a Polícia Civil apura se a irmã mais velha da menor também foi vítima dos abusos. “A vítima vai ser ouvida por uma equipe multidisciplinar. Aguardamos esse depoimento para concluir as investigações”, afirmou Costa.

O delegado também afirmou que o suspeito foi preso em casa, e que ele negou qualquer envolvimento nos fatos.

Com o homem foram apreendidos uma arma de fogo e munições. Segundo o delegado, o suspeito vai responder, a princípio, pelo crime de estupro de adolescente, mas ele também poderá responder por estupro de vulnerável caso fique comprovado que os abusos ocorreram quando a vítima era criança e, ainda, por posse ilegal de arma.

Por não ter o nome divulgado, o POPULAR não localizou a defesa do suspeito até a última atualização desta matéria.

