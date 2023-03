Um idoso de 73 anos foi preso na segunda-feira (6) suspeito de estuprar a própria neta, em Goiânia. Segundo a Polícia Civil (PC), a mãe da criança, que é filha do suspeito, denunciou o caso à polícia após parentes relatarem que a vítima mudou de comportamento e estava evitando ficar perto do avô.

O delegado responsável pelo caso, Alexandre Bruno Barros, da Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios (DIH), conta que os abusos aconteciam quando a mãe da vítima saía para o trabalho. “A vítima ficava em casa e o idoso aproveitava esses momentos para cometer o crime”, detalha.

O investigador revela que os parentes da vítima desconfiaram da situação. “A criança mudou de comportamento devido ao abalo psicológico. Eles notaram que ela evitava o avô e noticiaram a desconfiança à mãe, que denunciou o pai”, conta.

Barros ainda relata que o idoso negou as acusações. “Ele negou e alegou que tinha problemas pessoais com a filha e, por isso, ela teria inventado a história”, descreve. Entretanto, de acordo com o delegado, a criança passou por exames que constataram os abusos. “O idoso foi preso e deve responder pelo crime de estupro”, destaca o investigador.

A prisão do idoso faz parte da Operação Átrio, que foi deflagrada no mês de março pela DIH com o objetivo de combater a violência doméstica. Como os nomes do suspeito, da vítima e da mãe não foram divulgados, O POPULAR não pôde localizar a defesa deles para um posicionamento.

Leia também:

- Secretários de Morrinhos são suspeitos de tentativa de estupro e agressão contra mulheres

- Padre é condenado a 9 anos de prisão por estuprar jovem em Goiás

- Mãe e namorado são investigados por suspeita de estupro contra filhas de 6 e 9 anos