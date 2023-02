Um homem de 62 anos foi preso em Silvânia, na região central de Goiás, suspeito de importunar sexualmente uma criança de 9 anos. Segundo informou a Polícia Civil, o mandado de prisão preventiva foi cumprido nesta quarta-feira (1º), e o idoso conduzido à unidade prisional do município.

Conforme as investigações, o suspeito teria tocado as pernas da vítima enquanto estavam dentro do seu carro. O homem também teria se referido à criança como “minha linda”, “minha namorada” e “minha noiva”. Se condenado, a pena pode chegar a cinco anos de prisão.

Como o nome do suspeito não foi divulgado, a reportagem não conseguiu localizar sua defesa.

O POPULAR entrou em contato com o delegado Leonardo Sanches para obter mais informações e aguarda retorno.

Outro crime

Ainda de acordo com a delegacia de Silvânia, o mesmo idoso teria cometido crime de estupro contra uma menina de 12 anos, em 2022. As investigações apontaram que o homem teria beijado e aliciado a vítima. Para esse crime, a pena pode chegar a 15 anos de prisão.

