Cidades Idoso é preso suspeito de tentar matar a esposa a facadas enquanto ela dormia, em Piracanjuba Homem confessou o crime e disse, durante depoimento, que a motivação para a tentativa de feminicídio seria as diversas discussões do casal

Um idoso de 62 anos foi preso na sexta-feira (25) suspeito de tentar matar a esposa, de 50, a facadas enquanto ela dormia. O crime aconteceu em Piracanjuba, município localizado no Sul de Goiás, no último dia 20 de março. De acordo com informações da Polícia Civil (PC), o homem confessou o crime e disse, durante depoimento, que a motivação para a tentativa de fem...