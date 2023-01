Um idoso foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros depois de cair em uma cisterna em Luziânia, cerca de 200 Km de Goiânia. O caso aconteceu na manhã desta sexta-feira (13) no bairro Parque Sol Nascente. A vítima foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

De acordo com os bombeiros, a vítima de 64 anos, relatou que tentou descer na cisterna com ajuda de uma corda, mas com o peso ela se rompeu e ele caiu a uma profundidade de 6 metros. A equipe de bombeiros precisou utilizar técnicas de salvamento terrestre com cordas, escada, prancha e um cinto para o resgatear o idoso.

Segundo os bombeiros depois de realizados os primeiros socorros, a vítima se queixou de dores na coluna, principalmente na região lombar e foi levado para UPA de Luziânia.

