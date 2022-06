Cidades Idoso é resgatado em situação análoga à escravidão em fazenda de Pirenópolis Homem estava há quatro anos na fazenda, tomava banho em uma torneira e fazia as necessidades fisiológicas em um mato próximo

Um idoso de 61 anos foi resgatado em uma fazenda na região de Santa Rita, zona rural de Pirenópolis, no último sábado (25), em uma situação análoga à escravidão, após denúncia anônima. O senhor vivia em um celeiro, tomava banho em uma torneira e fazia suas necessidades fisiológicas atrás do curral. O homem está internado para cuidados médicos no Hospital de Urgências d...