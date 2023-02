A Polícia Civil (PC) investiga o caso de um idoso suspeito de envenenar gatos no município de Caçu. A investigação teve início após moradores da região procurarem a delegacia para denunciar o possível crime. Imagens de câmera de segurança mostram o momento em que o suspeito aparece, suspostamente, colocando algo na comida dos animais.

Segundo apurado pela TV Anhanguera, a polícia já identificou o idoso e tentar localizar seu paradeiro. À TV, o delegado disse que ainda não há registros de animais mortos. No entanto, ele explicou que, quando um gato come algo com veneno, costuma se isolar após começar a passar mal, devido ao processo de intoxicação, até morrer.

Caso se comprove o envenenamento, o idoso pode pegar até cinco anos de prisão. O POPULAR tenta contato com a Polícia Civil sobre o caso.

