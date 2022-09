Um idoso de 88 anos sofreu um acidente enquanto descia de um ônibus do transporte coletivo, em Goiânia. Em um vídeo, Tarcísio Alves conta que o motorista fechou a porta enquanto ele estava descendo do veículo e, com isso, ele se desequilibrou, caiu e bateu o rosto no chão.

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) foi acionado para socorrer o idoso, que estava consciente e com diversos ferimentos na face, escoriações e um corte na mão direita. Tarcísio foi levado para o Centro de Atenção Integral à Saúde (Cais) do Setor Novo Horizonte.

O acidente ocorreu na tarde da última quarta-feira (31), na Avenida Presidente Kennedy, no Jardim Presidente. O idoso passou por atendimento médico e foi liberado no mesmo dia. Porém, ele reclama que a empresa HP Transporte, que opera o transporte coletivo, não prestou apoio a ele.

“Sou aposentado com um salário mínimo e moro sozinho pagando água, luz e energia e não posso assumir essa responsabilidade. Estou sem óculos, [que quebrou no acidente], e não posso fazer as coisas. Estou sem ler e sem escrever nada. Preciso ser reembolsado, pois foi responsabilidade do motorista”, afirmou.

Em nota, a HP Transportes informou que um representante da empresa esteve no local. “Foram prestados os atendimentos necessários e as circunstâncias da ocorrência estão sendo levantadas e serão apuradas”, detalhou sem especificar se vai reembolsar o valor dos óculos do idoso.

