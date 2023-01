O aposentado Levi Leite da Costa, de 78 anos, está desaparecido há dois meses, após participar de um evento religioso na zona rural de Pirenópolis. A sobrinha do idoso, Camila Rodrigues Vinhal, conta que ele tem Alzheimer e que precisa de medicamentos controlados para diabetes.

A mulher conta que seu tio estava numa festa de folia da igreja com a irmã, no dia 6 de novembro. Enquanto ela conversava, o idoso acabou sumindo. “Foi coisa de 15 minutos”, relembrou a sobrinha.

A equipe do Corpo de Bombeiros encerrou as buscas depois de mais de 10 dias, devido à ausência de provas. O delegado Tibério Martins diz que as buscas ostensivas da Polícia Cívil duraram 13 dias mas também foram encerradas.

A Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros afirmam que pelo fato ter ocorrido na zona rural, isso dificulta as investigações. Sem imagens de câmeras de segurança e sem novidades das testemunhas, os bombeiros paralisaram as buscas. "A gente está contando com a ajuda da população nesse caso", resume delegado Martins.

A família disse que teve notícias de um idoso parecido com Levi em Águas Lindas, mas que as buscas não renderam frutos. “Como Águas Lindas é caminho para Pirenópolis, nossa esperança é que alguém tenha dado carona para ele”, comentou a sobrinha.

A delegacia da Polícia Civil de Pirenópolis ainda recebe novas informações sobre o caso pelo número (62) 3331-1813. A família de Levi também pode ser contatada diretamente pelo número (62) 9 9309-3118.

