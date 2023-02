O aposentado Andrelino Vieira da Silva, que ficou conhecido como “o terror do INSS”, completa 122 anos nesta sexta-feira (3). A neta dele disse que o idoso segue bem, levando uma vida tranquila. Diferente do ano passado, quando ganhou uma festa temática ironizando o órgão que concede a aposentadoria, a família não preparou nenhuma festa.

“Ele segue firme e forte. Esse ano a gente não vai fazer nada, porque algumas outras pessoas da família estão com alguns probleminhas, então não estamos muito no clima para a festa”, disse Janaína Lemes de Souza.

Andrelino nasceu no dia 3 de fevereiro de 1901. Morador de Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital, o aposentado foi casado e teve sete filhos, sendo que cinco estão vivos. Além disso, ele tem 13 netos, 16 bisnetos e um tataraneto. Em 2022, ganhou um bolo temático com uma placa ironizando: “O terror do INSS”.

A neta contou que, depois da repercussão da comemoração, Andrelino passou a ser reconhecido na rua e até receber pedidos para tirar fotos. Ele segue bem de saúde, mas ainda não compreende a popularidade que o caso tomou.

“Dependendo do lugar, o pessoal até reconhece ele. Alguns pedem para tirar foto e ele tira. Quando a gente fala, ele diz para a gente: ‘Vocês inventam cada coisa’”, disse a neta.

Ela contou que o avô está bem e não dá muita importância para a fama. “Ele está tranquilo, levando a vidinha dele”, contou. Nem mesmo a família esperava tamanha repercussão.

Como Andrelino não se preocupa muito com a fama que ganhou, a família não tem intenção de procurar o livro dos recordes para tentar reconhecê-lo como o homem mais velho do mundo.

Leia também:

Aposentado chamado de 'Terror do INSS' é homenageado pelo governo federal

“O terror do INSS”, idoso comemora 121 anos em Aparecida de Goiânia