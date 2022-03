Cidades Idoso de 64 anos é preso suspeito de matar companheira a facadas, em Caiapônia Uma amiga de Elaine de Oliveira Santos a encontrou ensanguentada e já sem vida em sua casa

Um homem de 64 anos foi preso na última quinta-feira (24) suspeito de matar a companheira, de 42 anos, com golpes de faca no pescoço e no tórax após desentendimento envolvendo a abertura de um negócio do casal, em Caiapônia. Além disso, o homem estaria inconformado com a vontade da vítima de se separar dele. O crime aconteceu na quarta-feira, 23 de março. De aco...