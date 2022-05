Cidades Idoso de 71 anos cai no meio da rua, é atropelado e morre, em Goiânia Vítima foi encaminhada para o Hugol, mas não resistiu aos ferimentos

Um idoso de 71 anos morreu após ser atropelado na noite da última quarta-feira (4), no setor Solange Park II, em Goiânia. O homem atravessava a rua quando tropeçou, caiu e ficou sentado no meio da via, momento em que foi atingido pelo carro. Ele foi socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Conforme informações da Delegacia de Crimes de Trâ...