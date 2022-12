Um idoso foi atropelado neste sábado (24), na Avenida Lúcio Rebelo, no Jardim Fonte Nova, em Goiânia. Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que o homem, que empurrava uma bicicleta, tenta atravessar a avenida e é atropelado por um carro prata. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado, em estado gravíssimo e inconsciente, para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

De acordo com a Polícia Civil, que esteve no local, a condutora do automóvel, tentou desviar do idoso, indo para o lado esquerdo da via, mas não conseguiu evitar o atropelamento. A Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT) informou que não foram encontrados documentos para a identificação do idoso e que investigará o caso.

Por não ter sido identificado, o Popular não conseguiu atualização sobre o estado de saúde do idoso até a publicação desta matéria.

