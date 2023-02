Um idoso de 79 anos morreu enquanto fazia um serviço de roçagem de grama, em Anápolis, a 55km de Goiânia, segundo a Polícia Militar (PM).

O caso aconteceu na sexta-feira (10). O dono do imóvel, onde o idoso trabalhava, notou que o funcionário estava passando mal e chamou a polícia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Os policiais militares iniciaram o trabalho de reanimação assim que chegaram. Em seguida, chegou uma ambulância do Samu, mas médico constatou a morte do idoso no local.

Segundo a polícia, aparentemente não se trata de morte natural. A suspeita é de que ele tenha levado um choque da máquina de cortar grama usada no serviço. A polícia vai investigar as circunstâncias da morte.