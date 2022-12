Um idoso de 65 anos morreu após ser atingido por um carro na tarde desta terça-feira (6), na Avenida Presidente Dutra, no setor Jardim Presidente, em Goiânia.

Segundo informações da Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito de Goiânia (DICT), a vítima conduzia uma moto e foi atingida quando a motorista do carro, de 47 anos, não respeitou o sinal obrigatório de pare.

Câmeras de segurança registraram o momento do acidente e mostram quando o veículo avança a sinalização, atinge o idoso e o arrasta por alguns metros.

A Dict informou que o Corpo de Bombeiros esteve no local do acidente e confirmou a morte do motociclista. Já a motorista do carro, foi submetida ao teste de bafômetro e o teste deu negativo para embriaguez. A Polícia Civil investiga o caso.

