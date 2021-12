Cidades Idoso morre após ser atropelado por ônibus do Eixo Anhanguera, em Goiânia Testemunhas relataram que vítima atravessou a rua e não percebeu a aproximação do veículo

Um idoso de 72 anos morreu após ser atropelado por um ônibus da linha do Eixo Anhanguera na tarde desta sexta-feira (3), no Setor Aeroporto, próximo à Praça das Mães, em Goiânia. De acordo com testemunhas, a vítima atravessou a rua e não percebeu a aproximação do veículo, que o atingiu. Por meio de nota, a Metrobus informou que “está colaborando com as inve...