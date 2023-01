Um idoso de 68 anos morreu na manhã desta quarta-feira (4) dentro de uma barbearia no Centro de Anápolis, a 59 km de Goiânia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, João Florentino Filho estava aguardando para cortar o cabelo, quando sofreu uma parada cardiorrespiratória.

A corporação relata que foi acionada por volta das 10h da manhã. “A viatura foi até a barbearia, onde as nossas equipes começaram os procedimentos de reanimação”, detalha os bombeiros. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionada.

“Os médicos fizeram os procedimentos durante 50 minutos, com uso de drogas intrahospitalarias, mas o paciente acabou morrendo no local", informa a corporação. Até o momento, as suspeitas são de uma morte súbita, pois não foram encontrados históricos de outras doenças.

A reportagem solicitou informações à Secretaria Municipal de Saúde de Anápolis (Semusa), que responde pelo Samu, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria. O Instituto Médico Legal (IML) informou que o corpo ainda não foi liberado à família.

