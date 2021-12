Cidades Idoso morre na rodoviária de Goiânia e IML encontra R$ 16 mil no bolso dele Corpo não apresenta sinais de violência e, até o momento, nenhum familiar procurou o Instituto Médico Legal (IML)

Um homem de 77 anos morreu dentro da rodoviária de Goiânia, no Centro da capital, na noite deste domingo (26). O corpo não apresentou sinais de violência e foi levado para o Instituto Médico Legal (IML). No local, a equipe encontrou R$ 16 mil no bolso dele. O corpo segue na unidade e, até o momento, nenhum familiar procurou o IML. Já o dinheiro foi guardado. A Polí...