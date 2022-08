Cidades Idosos de 92 e 78 anos de idade se casam em Caçu Dona Maria Gentil e seu Sebastião Valim se conheceram em condomínio social da cidade

O amor está no ar do Condomínio Social Rodolfo Marcelino Anselmo, em Caçu, a 330 quilômetros de Goiânia. Foi lá que os aposentados Sebastião Valim, de 78 anos, e Maria Gentil, de 92, se conheceram, se apaixonaram e, finalmente, se casaram, na última quinta-feira (28). De acordo com a assistente social Cacilda Martins, que trabalha no Centro de Referência Especializada em Ass...