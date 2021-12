Goiás tem 100 mil idosos com dose de reforço contra Covid em atraso

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) acredita que há cerca de 100 mil pessoas com mais de 60 anos que ainda tomaram a dose de reforço contra a Covid-19 em Goiás.

Em Goiás, a aplicação do reforço em pessoas com mais de 70 anos começou em setembro. Em outubro, ela foi expandida para as pessoas com mais de 60 anos. De acordo com o Painel da Covid-19, da SES-GO, das 361,8 mil pessoas com mais de 65 anos que já tomaram a segunda dose ou a dose única contra a Covid-19, 275,9 mil (76%) receberam o reforço.

A superintendente de Vigilância em Saúde da SES-GO, Flúvia Amorim, esclarece que a adesão dos idosos ao reforço tem sido abaixo do esperado. “É um número grande de pessoas que são do grupo de risco e precisam se conscientizar. O reforço é fundamental para mantê-las seguras”, pontua.

Saúde tenta acelerar 50 mil cirurgias eletivas em Goiás

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) lançou nesta semana o programa “Opera Goiás”, que busca reduzir a espera por cirurgias eletivas. Com investimento estimado em R$ 100 milhões, a ação será realizada com reforços de hospitais privados e filantrópicos. Segundo a SES, a articulação deve diminuir a fila para os procedimentos que ficou quase parada durante parte da pandemia e hoje tem mais de 50 mil pessoas.

As informações da SES são de que nesta sexta-feira (3) o edital de adesão deve ser lançado para os municípios. Após a análise do pedido de adesão, o início das operações pelo programa será imediato. A expectativa da pasta é de que, já neste mês, algumas cidades estejam operando. O programa ficará restrito a oito especialidades: ortopedia, traumatologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, ginecologia, pneumologia, cirurgia vascular e cirurgia geral.

Pesquisa vai definir Plano de Mobilidade em Goiânia

A Prefeitura exigirá a informação de origem e destino dos funcionários para novas empresas que solicitarem o alvará de funcionamento em Goiânia. A proposta deve constar do Plano de Mobilidade Urbana (PlanMobGyn), que deve ser enviado à Câmara Municipal no primeiro semestre do ano que vem. O objetivo é complementar os dados colhidos na pesquisa “Por onde você anda?”, lançada nesta quinta-feira (2) para mapear os deslocamentos dentro da capital. As informações colhidas basearão o PlanMobGyn.

De acordo com o superintendente de Mobilidade da Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM), Marcos Villas-Boas, a inclusão dos dados de origem e destino na emissão de alvarás auxiliará na definição dos investimentos em melhoria de mobilidade no entorno das empresas. “Todo requerente ao alvará de funcionamento de um novo negócio terá o direito de informar a origem e destino de seus funcionários, parceiros, fornecedores e compradores etc”, diz. Apesar de ser uma exigência, essas informações, segundo Villas-Boas, acaba sendo um direito por direcionar um benefício à região onde as atividades econômicas estão instaladas.

Caso Wanderson: após matar esposa, criança e patrão, suspeito bebeu cerveja com amigos

Após matar a companheira grávida, a filha dela de 2 anos de idade e o patrão, e tentar matar a mulher deste, na tarde de domingo, o caseiro Wanderson Mota Protacio, de 21 anos, foi para a casa de um amigo em outra cidade, a 45 quilômetros de distância, foi para uma praça pública, voltou para a residência onde tomou cerveja, dormiu e conseguiu vender um celular roubado de uma das vítimas por R$ 200. O rapaz que comprou o aparelho foi preso na segunda-feira (29) em flagrante, por receptação, e se encontra detido.

Wanderson é acusado de matar a mulher, Raniere Aranha Figueiró, de 19 anos, grávida de quatro meses, a enteada, Geysa, de 2 anos, e o produtor rural Roberto Clemente de Matos, de 73, para quem prestava serviços em uma fazenda em Corumbá de Goiás. O rapaz também teria tentado estuprar e matar a mulher de Roberto, Cristina Nascimento Silva, de 45. Ela foi atingida por um tiro no ombro, fingiu ter morrido e conseguiu ser deixada para trás por Wanderson, que fugiu com a caminhonete do casal em direção a Alexânia. O veículo foi encontrado na GO-225, a alguns quilômetros do local.