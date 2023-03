Um casal de idosos morreu em um acidente no km 75 da BR-020, em Formosa, na tarde desta quarta-feira (1°). Duas adultas e uma criança também ficaram feridas e foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). As vítimas estavam em um carro que seguia de Brasília rumo a Correntina, na Bahia, e o acidente ocorreu quando passavam por uma bifurcação nova no trevo de Santa Rosa.

De acordo com a informação dada pelas vítimas para o Corpo de Bombeiros, a motorista perdeu o controle do veículo em um dos trechos da bifurcação e o carro capotou. Uma menina de 7 anos, e os avós, um idoso de 71 anos e uma idosa de 69 foram jogados para fora do carro. O idoso morreu no local e a idosa morreu a caminho do Hospital Regional de Formosa. Todos os três estavam no banco traseiro do automóvel.

A motorista do carro, a mãe da criança e a filha ficaram com ferimentos leves. As adultas foram levadas para o Hospital Regional de Formosa e a menina de 7 anos foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

De acordo com o Corpo de Bombeiros 4 pessoas eram da mesma família, apenas a motorista do carro era amiga dos familiares.