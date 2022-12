“Pamonha de sal, camiseta ou bermuda de elástico vestido”, foi o que Alto, idoso da Casa de Acolhida São Vicente de Paulo, pediu de presente para o Natal. “Queijo, vestido ou creme de leite”, estavam entre os pedidos de Cristina. O asilo, localizado em Luziânia, surpreendeu os idosos com uma pamonhada preparada para tornar o Natal de todos um pouco menos solitário.

Um grupo de mulheres voluntárias teve a iniciativa de fazer a pamonhada porque foram muitos os pedidos de pamonha como presente natalino. Na lista com as três sugestões de presente, grande parte dos idosos pediram uma pamonha de sal ou de doce.

“Eles pediram muita coisa de comer, principalmente pamonha. Aí eu convidei um grupo de amigas para fazermos uma pamonhada e trazer ao abrigo”, explica Margareth Costa, farmacêutica e voluntária da Casa. Comovidos com o pedido, muitos moradores aderiram à iniciativa e doaram os ingredientes.

Margareth e as amigas fizeram 130 pamonhas de sal e de doce, recheadas com queijo e serviram com café, suco e muito carinho. “Agora eu comi, graças a Deus, estou muito satisfeito” disse o idoso Manoel Armando, de 82 anos, em entrevista à TV Anhanguera.

Casa de Acolhida São Vicente de Paulo

Com mais de 120 anos de história, a Casa de Acolhida São Vicente de Paulo abriga e cuida de 65 idosos. A organização sem fins lucrativos não recebe ajuda governamental e arca com todas as despesas por conta própria.

Devido à pandemia da Covid-19, o trabalho voluntário ficou paralisado. As portas da casa, no entanto, continuam abertas para receber doações de presentes de Natal. Além dos presentes para os moradores, o abrigo também pede doações para manter o local. Em uma placa ao lado da árvore de natal, há uma lista com todas as necessidades da semana.

Fraldas geriátricas, açúcar, café, frango, sabão em pó e copos descartáveis foram os itens pedidos na semana passada. Desta terça-feira (20) até a próxima segunda (26), as principais necessidades são de fraldas geriátricas, café, óleo, frango, panetone e saco de lixo de 100 litros.

Doação

Toda ajuda é bem-vinda para quem tem quase nada e pede por tão pouco. Trabalho voluntário, doação, apenas uma visita ou uma simples pamonha pode marcar o Natal dos idosos para sempre. Para ajudar financeiramente, o pix da instituição é seu CNPJ: 02.039.634/0001-83.

Caso a ajuda seja em suprimentos, o abrigo fica localizado na Rua José de Melo, n° 53, no Centro de Luziânia, Região Leste do Estado. Confira ao final da reportagem a lista com todos os presentes sugeridos pelos idosos.

“O sentimento é de gratidão e amor ao próximo. Porque nós precisamos sempre do outro, para tudo na nossa vida. Então porque não nos preocuparmos com os outros? Os idosos do abrigo, na maior parte dos casos, são abandonados lá e não recebem visita da família”, conclui Margareth, idealizadora da pamonhada.

