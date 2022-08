O Câmpus Goiânia do Instituto Federal de Goiás (IFG) está com 26 vagas disponíveis para curso técnico integrado ao ensino médio em Cozinha, na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Tanto a participação no processo seletivo quanto o curso são gratuitos. Quem tiver interesse, deve se dirigir à unidade localizada na rua 75, no Centro de Goiânia, até o dia 2 de setembro.

O atendimento ocorre nos dias úteis na coordenação do curso, no Departamento de Áreas Acadêmicas 1, entre 8h e 19h.

O candidato deverá apresentar cópia legível acompanhada dos documentos originais relativos ao comprovante de conclusão do Ensino Fundamental; certidão de nascimento ou casamento; identidade com foto; CPF; comprovante de endereço com CEP; certificado de reservista; certidão de quitamento eleitoral; certificado de vacinação contra a Covid-18.

Na ocasião, o interessado irá passar por uma entrevista e será encaminhado à Coordenação de Registros Acadêmicos e Escolares para a realização da matrícula.

Sobre o curso

O curso técnico integrado em Cozinha EJA do Câmpus Goiânia tem duração de três anos e ocorre no período norturno. Juntamente ao Ensino Médio, o aluno faz disciplinas do curso, obtendo dupla certificação.

Com isso, o aluno é capacitado para trabalhar com utensílios e equipamentos de cozinha; técnicas para produção e armazenamento de alimentos; criação de cardápios e pratos.

O aluno, segundo o IFG, se tornará apto para atuar em diferentes etapas da produção de alimento, desde a execução de cortes, métodos de cozimento e outras tarefas.

