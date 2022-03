Cidades IFG oferece 35 vagas para cursos técnicos gratuitos do EJA em Goiânia Interessados devem comparecer ao Câmpus Goiânia para participar de entrevista e efetivar a matrícula.

O Instituto Federal de Goiás (IFG) Câmpus Goiânia está com inscrições abertas para vagas nos cursos do programa Educação de Jovens e Adultos (EJA). Estão liberadas 35 vagas, sendo 11 para técnico de cozinha e 24 para técnico em desenvolvimento de sistemas. As inscrições e matrículas são gratuitas e podem ser feitas até o dia 1° de abril, das 9h às 19h30, no Câmpus Goiânia, l...