Cidades IFG oferta mais de 1.400 vagas para o vestibular 2022/1 Os candidatos têm a opção de se inscreverem no Vestibular Enem ou no Vestibular IFG, com 1.176 e 231 vagas, respectivamente

Estão abertas as inscrições para o vestibular 2022 no Instituto Federal de Goiás (IFG). Foram ofertadas 1.407 vagas, em dois processos seletivos diferentes, para o ingresso de novos estudantes de graduação no primeiro semestre do próximo ano. Os candidatos têm a opção de se inscreverem no Vestibular Enem ou no Vestibular IFG, com 1.176 e 231 vagas, respectivamente. A inscri...