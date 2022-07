Cidades Igreja ecológica de taipa é concluída em Goiás Bioconstrução associada a recursos modernos promete reduzir impacto e economizar até 40%. Ideia é inspirar outros projetos de diálogo do contemporâneo com arquitetura vernacular

No domingo (31), em Abadiânia, a 80 km de Goiânia, será apresentada oficialmente à comunidade local a igreja com arquitetura sustentável. Às 17 horas, o padre Welison Borges de Lima, dirigente da Paróquia São Pedro e São Miguel, irá celebrar uma missa na Capela São Miguel, erguida com a técnica de bioconstrução - taipa de pilão - aliada a modernas tecnologias e adaptada às e...