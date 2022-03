Cidades Igreja prepara Festa do Divino presencial em Trindade Reitor do Santuário Basílica acredita que número de fiéis não será igual ao da última edição, em 2019. Evento tem importância para o comércio local

Três anos depois da última grande romaria presencial, o Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, em Trindade, na região metropolitana de Goiânia, deve realizar em 2022 a festa religiosa com a participação física de fiéis. Em razão da pandemia da Covid-19, em 2020 e 2021, as celebrações presenciais foram suspensas, se limitando às virtuais. A última, em 2019, reuniu ma...