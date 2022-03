Cidades Igrejas se preparam para Semana Santa com público Com flexibilização de protocolos da Covid, igrejas esperam por normalidade. Depois de dois anos, procissões com fiéis irão ocorrer e encenações já estão sendo ensaiadas

Com a flexibilização dos protocolos de segurança em relação à Covid-19 em Goiânia, as paróquias da capital já se preparam para as celebrações da Semana Santa contarem com menos restrições e serem mais parecidas com o período pré-pandemia. Procissões e encenações devem ocorrer pela cidade. No Santuário Basílica Sagrada Família, na Vila Nova Canaã, as procissões do ...