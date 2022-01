Cidades Imóveis desocupados de Goiânia são abertos durante ação da Prefeitura de combate à dengue Amparado por liminar judicial, o trabalho terá auxílio de um chaveiro para abrir os imóveis

Diante do aumento de casos de dengue em Goiânia, a Prefeitura realiza, nesta quarta-feira (19), uma ação de abertura dos imóveis desocupados e fechados na capital. O objetivo, segundo a administração, é eliminar possíveis focos do mosquito Aedes Aegypti, agente transmissor da doença. A ação começou no Setor Leste Vila Nova e está sendo acompanhada pelo secretário de Saú...