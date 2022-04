Cidades Imas tira R$ 46 milhões da receita para 2022 e paga dívidas do ano passado Prefeitura diz que medida é prevista em lei e que despesas constam na Lei Orçamentária Anual aprovada pela Câmara. Representantes dos servidores públicos defendem repasse dos cofres do executivo e não do próprio instituto para cobrir déficit.

Sem repasse da Prefeitura de Goiânia para cobrir as dívidas atrasadas de 2021, o Instituto Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de Goiânia (Imas) está tirando os recursos do próprio orçamento de 2022. Foram dois repasses neste ano, que juntos somam R$ 46 milhões para a Diretoria de Assistência à Saúde dos Servidores de Goiânia do Imas. Para comparação, é m...