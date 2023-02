O corpo do piloto Felipe Ramos Morais, de 35 anos, passou por exames residuográficos para identificação ou não de resíduos de disparo de arma de fogo a pedido da família e após determinação judicial. Felipe foi morto junto com os mecânicos de aeronaves Paulo Ricardo Pereira Bueno, de 36 anos, e Nathan Moreira Cavalcante, de 22, durante ação policial em uma chácara em Goiânia no dia 17 de fevereiro.

A decisão judicial foi expedida na manhã do dia 18 e valia para os três corpos. Entretanto, quando o oficial de Justiça chegou ao Instituto Médico Legal (IML) de Goiânia os corpos de Paulo Ricardo e Nathan já haviam sido retirados por familiares para o velório e enterro. Só o de Felipe ainda se encontrava no local.

Exames residuográficos para detecção de pólvora nas mãos são bastante questionados por peritos criminais, por causa da grande probabilidade de falsos positivos ou negativos. Por isso, com base neste argumento, não costumam ser feitos em casos de supostos confrontos ou troca de tiros.

Felipe ficou conhecido nacionalmente por ser um dos principais pilotos do Primeiro Comando da Capital (PCC) no Brasil até 2018, quando levou dois líderes da facção para uma emboscada no Ceará. Em 2021, já era considerado o principal inimigo do PCC após ter delatado diversos esquemas do grupo para conseguir a liberdade. Por causa das delações dele, a polícia conseguiu bloquear R$ 1 bilhão em bens da facção e prender dezenas de pessoas.

A família de Paulo Ricardo havia entrado com pedido similar na manhã do dia 18, conforme O POPULAR mostrou no começo da semana, mas a Justiça não concedeu autorização por ter passado mais de 12 horas após a morte, o que, segundo o Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) em despacho no processo, tornaria o exame inconclusivo.

Felipe e os mecânicos estavam em uma chácara próxima à BR-060, na saída para Abadia de Goiás, com três helicópteros quando duas equipes do Comando de Operações de Divisa (COD) da Polícia Militar entraram na propriedade pelos fundos sob alegação de que haviam recebido denúncia anônima de vizinhos relatando uma movimentação estranha de helicópteros.

Os policiais alegam que ao chegarem ao local constataram situação envolvendo tráfico de drogas e que foram recebidos a tiros pelos suspeitos. As famílias das vítimas negam tanto a relação com algum ato criminoso no local como que tenham atirado contra os policiais, pois não estariam armados no local.

Ainda segundo o COD, foi encontrado dentro de um dos helicópteros cerca de cinco quilos de pasta-base de cocaína e com os suspeitos três pistolas, sendo duas calibre 380 e uma 9mm. Felipe teria usado esta última contra os policiais e os outros dois, as 380. Nas entrevistas dadas à imprensa no dia, os policiais contaram que o local seria usado para distribuição de drogas trazidas da Bolívia.

No pedido feito pela família de Felipe é dito que era um delator contra o PCC, testemunha em processos no Mato Grosso do Sul e no Ceará e estaria sob proteção por determinação da Justiça Federal. Também é afirmado que o piloto não possui nenhuma passagem criminal por crimes envolvendo armas de fogo. “O fato é que a história está muito controversa”, escreveu a defesa de Felipe na petição.

“A defesa vem à este respeitável plantão solicitar que vossa excelência acate a solicitação, notifique e oficie o Instituto Médico Legal (IML) para que seja feito o exame residuográfico nos corpos das três vítimas. Tal exame tem como base a constatação dos resíduos provenientes das cargas propelentes ou de pólvora, e da mistura iniciadora das munições de arma de fogo”, pediu a defesa do piloto.

No pedido feito por familiares de Paulo Ricardo é informado que o mesmo não tem nenhum processo criminal tramitando na Justiça e nem responde a nenhum inquérito por práticas criminosas de qualquer tipo. Ao POPULAR, pessoas ligadas a Nathan falam a mesma coisa. Segundo eles, os mecânicos estavam na chácara por serem funcionários da empresa de Felipe e terem sido convocados para fazer a manutenção das aeronaves.

A chácara onde aconteceu a ação policial já era usada por Felipe para as aeronaves há um tempo, segundo vizinhos. Pessoas ouvidas pelo POPULAR contaram até que piloto demonstrava bastante perícia pela forma como aproximava os helicópteros da propriedade.

A Polícia Civil abriu inquérito para apurar como se deu a abordagem e o suposto confronto. Os policiais militares envolvidos seriam ouvidos a partir de quarta-feira (22). O delegado Alexandre Bruno Barros, responsável pela investigação, chegou a dizer no dia 17 que aparentemente a ação policial tinha sido correta, mas ao POPULAR destacou que a investigação estava no início e que tudo seria investigado.