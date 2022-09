Cidades Implante de facetas é pouco invasivo e pode não ter causado morte de servidor, diz presidente do CRO Entidade irá analisar prontuários, exames e plano de tratamento para determinar se dentista foi responsável por morte de paciente

Em entrevista coletiva nesta quinta-feira (8), o presidente do Conselho Regional de Odontologia de Goiás (CRO-GO), Renerson Gomes dos Santos, afirmou que ainda não é possível determinar que a morte do servidor público Luiz Carlos das Dores, de 56 anos, foi provocada pelo implante das facetas dentárias. “[O Conselho] Ainda não recebeu o laudo pericial do Instituto Médico...