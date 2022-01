Cidades Importação, porte e registro de armas disparam sob Bolsonaro Novos registros de armas feitos à Polícia Federal quadruplicaram em 4 anos

A indústria armamentista continuou a crescer no 3º ano do governo Jair Bolsonaro (PL). Desde 2018, com a eleição do presidente, os números de registros, importação e porte de armas de fogo quebram recorde sucessivamente. O presidente é a favor de munições. Defende armar a população. “Todo mundo tem que comprar fuzil, pô. Povo armado jamais será escravizado”, disse ...