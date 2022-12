O naufrágio do barco-hotel que vitimou sete pessoas no Rio Paraguai, na altura de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, em outubro de 2021, foi ocasionado por imprudência do comandante, conforme concluiu relatório da Polícia Civil. A investigação apontou que Vitor Celestino Francelino conduziu a embarcação mesmo ciente do mau tempo. Dentre as vítimas, cinco eram moradores de Rio Verde, no Sudoeste de Goiás.

Laudos divulgados pela Polícia Civil de Corumbá e a Marinha do Brasil revelaram que o comandante não prezou pela segurança da navegação, uma vez que ele não realizou consultas meteorológicas e aguardou que o tempo melhorasse, evitando assim que o barco virasse.

O relatório foi assinado em 20 de outubro deste ano pelo delegado Iago Adonis Ismerim dos Santos, do Mato Grosso do Sul, mas só foi divulgado nesta terça-feira (20) pelo portal Olha Goiás. Ao ser concluído, o inquérito apontou que Vitor Celestino Francelino é o autor do crime de homicídio culposo. Contudo, pelo fato de ele também ter morrido no acidente, o processo foi encaminhado ao Poder Judiciário com sugestão pelo arquivamento.

Investigação

Para conclusão do inquérito, a Polícia Civil reuniu laudos de exame periciais e o Relatório De Inquérito Administrativo Sobre Acidentes e Fatos de Navegação, confeccionados pela Marinha.

De acordo com os documentos, a embarcação foi atingida por ventos de mais de 145 quilômetros por hora. O delegado reiterou que a responsabilidade de checar essas condições meteorológicas era do condutor, e que ele deixou de executar uma manobra que poderia garantir a segurança dos tripulantes e passageiros.

Na época do acidente, o POPULAR conversou com alguns dos sobreviventes. Segundo eles, não houve tempo para se prepararem, já que, entre o anúncio de chuva captada pelo radar e o naufrágio da embarcação, se passaram apenas 30 minutos. Além disso, os passageiros não esperavam que algo tão violento pudesse acontecer.

Um dos sobreviventes disse que os ocupantes não perceberam riscos quando a chuva começou e que, em uma única rajada de venbto o barco virou. Justamente por não verem perigo, os ocupantes não chegaram a procurar coletes salva vidas.

Vítimas

A embarcação utilizada para turismo tinha 21 ocupantes no momento do acidente, sendo que 12 eram moradoras de Rio Verde. Dentre as sete vítimas, cinco eram do município goiano, sendo que quatro delas eram da mesma família.