Imunizante da Fiocruz tem eficácia comprovada contra a Covid-19 Vacina foi testada em comunidades vulneráveis e com alta transmissão do coronavírus (Sars-CoV-2)

A vacinação contra a Covid-19 com o imunizante Fiocruz/AstraZeneca –fabricado no Brasil pelo Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos Bio-Manguinhos– se mostrou eficaz para proteger a população contra a contaminação, hospitalização e morte pela doença, mesmo em comunidades vulneráveis e com alta transmissão do coronavírus. A conclusão advém da pesquisa Vacina Maré, rea...