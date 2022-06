Cidades Início das buscas por Lázaro Barbosa completa um ano Mais de 270 agentes trabalharam nas buscas pelo suspeito, informa Secretaria de Segurança Pública

No dia 09 de junho de 2021, os moradores de Cocalzinho de Goiás e Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, receberam mais de 270 agentes da Segurança Pública do estado para as buscas por Lázaro Barbosa, de 32 anos. Nesta quinta-feira (9), completa um ano do início da força-tarefa para encontrar o suspeito de matar uma família na região e cometer vários c...