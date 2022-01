A primeira criança vacinada em Goiânia na manhã desta segunda-feira (17), João Pedro Rocha estava ansioso pela dose. Aos 11 anos, ele fala da importância da vacina para que possa voltar à vida normal e tirar a máscara. A mãe do menino, a cirurgiã dentista Laudinéa Tomás Rocha se emocionou com o momento. "Chegamos cedo para garantir a dose. Pra gente é muito importante porque perdemos muito neste período. A vacina da esperança de vida. Fico emocionada com a possibilidade de juntar a vida de novo."

O portão do Centro Municipal de Vacinação abriu às 8 horas, mas a família de João Pedro chegou às 5h30. Para a mãe, esse momento foi muito importante. "Não por ser o primeiro, mas por, de alguma forma, ajudar a acabar com a pandemia."

A vacinação infantil segue em 15 postos da capital com 8,9 mil doses da vacina.