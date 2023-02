Um incêndio atingiu um apartamento localizado no Setor Itanhangá 2, em Caldas Novas, na região sul de Goiás, na quarta-feira (15). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o fogo teria começado em um carregador de celular que estava ligado na tomada. As chamas destruíram o sofá, danificaram a rede elétrica, além de provocar estragos na parede e no teto do apartamento. Não havia ninguém em casa no momento do acidente.

Ainda de acordo com a corporação, o fogo só não se espalhou porque o síndico do prédio conseguiu arrombar a porta e conter as chamas com um extintor. No momento do acidente a cadela da família estava em um dos quartos e foi salva sem nenhum ferimento.

Os bombeiros realizaram então o trabalho de rescaldo para assegurar que, de fato, o incêndio foi controlado.

