Cidades Incêndio atinge apartamento no Setor Universitário; fogo teria começado após briga entre casal Ninguém ficou ferido; Defesa Civil irá avaliar o local

Um incêndio atingiu um apartamento localizado em um prédio do Setor Leste Universitário, em Goiânia, na tarde deste domingo (11). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o fogo começou no 24º andar. Ninguém ficou ferido. De acordo com a Corporação, a suspeita é que as chamas começaram após uma briga entre casal. Um dos moradores teria deixado o prédio e quando...