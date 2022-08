Cidades Incêndio atinge bar do Setor Marista, em Goiânia Anexo do restaurante foi completamente consumido pelas chamas

Atualizada às 9h00* Um incêndio atingiu o anexo de um bar, na madrugada desta segunda-feira (22), em Goiânia. Segundo informações preliminares, o fogo teria começado por volta das 3h em uma estrutura que faz parte do Velho Texas, localizado na Alameda Dr. Sebastião Fleury, no Setor Marista. De acordo com o Corpo de Bombeiros, quando as viaturas chegaram ao lo...